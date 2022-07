Il bluff fallito di Conte, la vittoriosa campagna d’Africa di Mattarella e i fondati timori di von der Leyen (Di giovedì 7 luglio 2022) È probabile che chi, essendo stato informato in real time di quanto è accaduto mercoledì all’interno del mondo politico, dentro e fuori delle sedi istituzionali, sia andato a dormire convinto che per il governo il pericolo di una crisi o, nella migliore delle ipotesi, un rimpasto, sia stato scampato senza particolari problemi. È più credibile che ancora una volta gli italiani si siano trovati davanti all’ennesimo caso di strappo, poco responsabile e poco qualificante, di una parte della rappresentanza politica. Ci si rende così facilmente conto che ha ricevuto facilmente conferma l’adagio rurale che la lanterna in mano al cieco non porta nessun aiuto, né a lui, nè a chi è con lui. È successo così che una parte della maggioranza di governo, in un crescendo durato un paio di settimane, ha scatenato la classica tempesta nel bicchiere d’acqua, che avrebbe voluto essere una prova di forza. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) È probabile che chi, essendo stato informato in real time di quanto è accaduto mercoledì all’interno del mondo politico, dentro e fuori delle sedi istituzionali, sia andato a dormire convinto che per il governo il pericolo di una crisi o, nella migliore delle ipotesi, un rimpasto, sia stato scampato senza particolari problemi. È più credibile che ancora una volta gli italiani si siano trovati davanti all’ennesimo caso di strappo, poco responsabile e poco qualificante, di una parte della rappresentanza politica. Ci si rende così facilmente conto che ha ricevuto facilmente conferma l’adagio rurale che la lanterna in mano al cieco non porta nessun aiuto, né a lui, nè a chi è con lui. È successo così che una parte della maggioranza di governo, in un crescendo durato un paio di settimane, ha scatenato la classica tempesta nel bicchiere d’acqua, che avrebbe voluto essere una prova di forza. ...

