I consigli per le amiche della sposa che devono organizzarlo: un weekend di divertimento o una giornata di relax? Penitenze hot o shot di tequila? A ciascuna il suo (Di giovedì 7 luglio 2022) Unico e su misura: l’addio al nubilato deve essere tagliato sulla sposa, sul suo carattere e sui suoi gusti. Si tratta di un evento unico, solitamente organizzato da persone intime alla festeggiata come la migliore amica, la sorella o la testimone per celebrare insieme il passaggio alla nuova vita coniugale. La tradizione è abbastanza recente visto che fino alla fine degli Anni 60 erano solo gli uomini a festeggiare l’addio alla precedente vita da single (vedi gli esiti cinematografici dedicati al tema, come Una notte da leoni, di Todd Phillips, con Bradley Cooper, del 2009). ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 luglio 2022) Unico e su misura: l’addio al nubilato deve essere tagliato sulla, sul suo carattere e sui suoi gusti. Si tratta di un evento unico, solitamente organizzato da persone intime alla festeggiata come la migliore amica, la sorella o la testimone per celebrare insieme il passaggio alla nuova vita coniugale. La tradizione è abbastanza recente visto che fino alla fine degli Anni 60 erano solo gli uomini a festeggiare l’addio alla precedente vita da single (vedi gli esiti cinematografici dedicati al tema, come Una notte da leoni, di Todd Phillips, con Bradley Cooper, del 2009). ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ogni italiano consuma fino a 245 litri di acqua al giorno: 30 litri per lavarsi i denti, 50 litri per la doccia e o… - enpaonlus : ??ATTENZIONE?? ?????? ?? ONDATA DI CALDO TORRIDO SPECIALMENTE AL SUD, GLI ANIMALI FATICANO A TROVARE ACQUA PER DISSETA… - ItaloTreno : Sul numero di luglio della nostra rivista parliamo degli eventi di Courmayeur. @MetaErmal racconta il suo romanzo e… - PositanoMaria : RT @enpaonlus: Il caldo può uccidere! Domestici o selvatici gli animali hanno bisogno della nostra attenzione! ?@lazampa? ?@RaiNews? ?@Gera… - Tantzstanze83 : RT @AllertaMeteoRER: ??INFO Per oggi è previsto vento di burrasca e possibili temporali intensi sul settore centro-orientale della regione.… -