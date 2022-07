Gemma Galgani | addio ad Uomini e Donne? Il segreto svelato da un ex del programma

(Di giovedì 7 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’ultima parte diha visto sempre piùai margini. Molti hanno pensato ad un. Un ex protagonista hailè stato per lungo tempo una vera protagonista di. Il dating show ha messo più volte in luce la dama over. L’ultima parte

Pubblicità

Gi28040065 : RT @catoliscrito: Santa Gemma Galgani - JeizieliPaulec2 : RT @catoliscrito: Santa Gemma Galgani - rafaelfreirejp : RT @catoliscrito: Santa Gemma Galgani - mariyangw : RT @catoliscrito: Santa Gemma Galgani - ThiagoEloidaCos : RT @catoliscrito: Santa Gemma Galgani -

colta da un malore improvviso. Il video apparso su TikTok ha fatto il giro del web in pochi minuti! 'Uomini e Donne' , da oltre dieci anni, non può proprio far a meno della sua punta di ...Altri sono ancora lì comeed Armando Incarnato, altri ancora, come Riccardo Guarnieri , sono andati via e tornati varie volte. Oltre alla, sono state diverse le dame che hanno ...Si ritorna a parlare del possibile addio a Uomini e Donne da parte di Gemma Galgani. È così Un ex protagonista svela tutto.UeD: Gianni Sperti è in vacanza in Egitto e non è riuscito a non fare un commento al vetriolo contro Gemma e il suo soprannome ...