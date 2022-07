Firenze | mamma muore a 37 anni | lascia un libro per ogni compleanno del figlio di 3 anni

(Di giovedì 7 luglio 2022) Unperdel suo bimbo di tre, fino a quando sarà grande. Laura Lonzi, 37, uccisa da un tumore raro, ha scelto di cercare in questo modo dire qualcosa di lei al suo bambino, che ha perso lacosì presto. A raccontarlo, dalle colonne di Repubblica, è il marito Antonio Salerno. Nata e cresciuta a, Laura faceva la maestra elementare. Solo otto mesi fa la scoperta della malattia, poi l’intervento chirurgico all'ospedale di Careggi, la chemioterapia, le cure sperimentali: ma la malattia non le hato scampo. Le lettere per i familiari “Ad aprile – racconta il marito a Repubblica - Laura aveva capito che non c'era più nulla da fare da prima che lo ...

Nonostante il richiamo dellaLuciana , la piccola Lady non sbucava dai viottoli della ... ha vissuto avvolta nell'amore dei suoi genitori, Vittorio e Luciana , residenti ama originari di ...... come la sceneggiatura originale diRoma , comprensiva delle correzioni autografe di Pier ... ed è anche un tributo a Dante e alla storia di. Per questo siamo grati al governo e al ...Un libro per il piccolo Tommaso, ad ogni compleanno, fino a quando sarà grande. È il regalo che la 37enne Laura Lonzi ha deciso di lasciare a suo figlio prima di morire. Un ..."Tommaso, anche se non ha ancora compiuto tre anni, crescerà nel ricordo di sua madre", racconta il marito di Laura Lonzi, maestra elementare stroncata da un raro tumore ...