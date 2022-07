(Di giovedì 7 luglio 2022) LA SPEZIA (ITALPRESS) – “Labilaterale tra Italia eè forte enel settore della, e abbraccia numerose attività di spiccato valore strategico”. Queste le parole del ministro della, Lorenzo, a colloquio con il vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari delladel, Khalid bin Mohamed Al Attyiah, nell’ambito di un incontro bilaterale organizzato a La Spezia, al Circolo Ufficiali della Marina Militare, in occasione della consegna del pattugliatore d’altura “Sheraouh”, prodotto da Fincantieri a seguito di un accordo dinavale siglato nel 2016 dai due Paesi.“Le nostre relazioni, sia sul piano operativo che industriale”, ha detto, ...

guerini_lorenzo : Costruttivo incontro con Min #Difesa???? Hulusi Akar, oggi al vertice intergovernativo Italia-Turchia: confronto su c… - carosella_m : RT @Fincantieri: A Muggiano, in occasione della consegna del pattugliatore OPV #Sheraouh, commissionato a #Fincantieri dal @MOD_Qatar, l'AD… - LaNotifica : Difesa, Guerini "Con il Qatar cooperazione intensa" - messina_oggi : Difesa, Guerini "Con il Qatar cooperazione intensa"LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'La cooperazione bilaterale tra Italia e… - nestquotidiano : Difesa, Guerini "Con il Qatar cooperazione intensa"

Sempre in rapporto al tema della cooperazione tra Italia e Qatar nel settore dellaha aggiunto come 'l'Italia sia orgogliosa di poter contribuire al regolare svolgimento di una ...Sempre in rapporto al tema della cooperazione tra Italia e Qatar nel settore dellaha aggiunto come "l'Italia sia orgogliosa di poter contribuire al regolare svolgimento di una ... Difesa, Guerini: "Cooperazione tra Italia e Qatar forte e intensa" LA SPEZIA (ITALPRESS) – “La cooperazione bilaterale tra Italia e Qatar è forte e intensa nel settore della Difesa, e abbraccia numerose attività di spiccato valore strategico”. Queste le parole del mi ...Consegnato questa mattina da Fincantieri il secondo pattugliatore commissionato dal ministero della difesa qatariota. Rientra in un'operazione dal valore totale di 4 miliardi di euro che prevede la pr ...