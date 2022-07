Covid, Gimbe: 'Lockdown a rischio sui servizi, +33% casi, 464 morti in 7 giorni'. Sileri: no restrizioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Covid , è allarme per il boom di contagi causati dalla nuova variante del virus e la fondazione Gimbe avverte che 'con le quarte dosi al palo e con grande differenze regionali nelle coperture' e 'un'... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022), è allarme per il boom di contagi causati dalla nuova variante del virus e la fondazioneavverte che 'con le quarte dosi al palo e con grande differenze regionali nelle coperture' e 'un'...

Pubblicità

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “In una settimana contagi saliti del 55%. Rischiamo il lockdown di fatto, essenziale continuare a met… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: corrono i contagi e crescono i ricoveri #covid #gimbe - HuffPostItalia : Gimbe: boom di contagi, mascherine fondamentali, rischiamo un lockdown di fatto - GIMBE : RT @AnsaSardegna: Covid: Gimbe, nuova spallata del virus con +24% dei contagi. Peggiora incidenza, sopra i mille per 100mila ab. in 3 provi… - News24_it : Covid, Gimbe: corrono i contagi (595mila casi in 7 giorni) e crescono i ricoveri | 'Senza mascherine rischiamo lock… -