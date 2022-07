Colliano | ratifica di bilancio | assolti in 7 tra politici e funzionari dall’accusa di falso in atti pubblici

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono statidi falsità ideologica inper aver approvato ladella variazione didell’anno 2019 fuori termine, l’ex sindaco del Comune di, Adriano Goffredo, la responsabile dell’area finanziaria, Rosa Salzano, e gli ex assessori e consiglieri comunali Miriam Di Muro, Antonio Giannini, Giuseppe Scaglione, Gerardo Uva e Giancarlo Esposito. Ad emettere la sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, dopo aver ascoltato le tesi difensive dei sette indagati per i quali anche il Pm aveva chiesto l’assoluzione, assistiti dagli avvocati Renivaldo La Greca, Michele Cuozzo, Francesco Alliegro e Demetrio Fenuccio, il giudice per le udienze preliminari della Sezione Penale del ...