Brembo - Una mostra sull' arte della frenata

Sarà il Mudec, il Museo delle Culture di via Tortona, a Milano, a ospitare, dal 6 al 18 settembre prossimi, la mostra The art of braking, dedicata a sessant'anni di evoluzione dei sistemi frenanti realizzati dalla Brembo, eccellenza italiana nel campo di questi impianti. L'esposizione, multimediale e immersiva, è stata ideata e prodotta dall'azienda bergamasca con l'apporto del Balich Wonder Studio, noto per aver realizzato le cerimonie inaugurali di numerose edizioni dei Giochi olimpici. Il progetto, ospitato negli spazi che un tempo costituivano il complesso industriale dell'Ansaldo, ripercorrerà le tappe dell'avventura imprenditoriale della Brembo che le ha permesso di conseguire traguardi prestigiosi come il premio di design Compasso d'Oro, il Red Dot Award e la fornitura attuale alla quasi totalità dei team

