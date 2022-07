(Di giovedì 7 luglio 2022) In Italia è conosciuta per essere lo sponsor del Milan e aver lanciato un Nft o Non Fungible Token per celebrare lo scudetto conquistato dai rossoneri dopo 11 anni. E' la piattaforma di trading di ...

Affaritaliani : BitMex punta a crescere in Europa con Spot Exchange per cripto -

Il Sole 24 ORE

Il Ceo diAlexander Hoptner."Gli Nft sono ancora in una fase embrionale. Quello che vogliamo fare noi è creare Nft di eventi significativi come abbiamo fatto con l ultimo. L'idea non è solo ...... Quindi tutta la struttura di questo progettoal mining di Bitcoin sostenibile. La società ha ... Tra quelli disponibili, il più votato a Bitcoin è. Questo articolo contiene link di ... BitMex punta a crescere in Europa con Spot Exchange per cripto - Il Sole 24 ORE Milano, 07 lug. (askanews) - In Italia è conosciuta per essere lo sponsor del Milan e aver lanciato un Nft o Non Fungible Token per celebrare ...