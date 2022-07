Bimbo morto a Sharm el Sheik, i genitori tornano domai a Palermo. Aperta un'inchiesta, fari accesi sul resort (Di giovedì 7 luglio 2022) Il padre e la madre del piccolo Andrea rientreranno con un volo sanitario. Lui ha problemi respiratori. Lei, sotto stretta osservazione perché incinta di quattro mesi, aveva lanciato un appello: "Aiutateci a tornare". A Sharm si indaga sul villaggio vacanze che ospitava la... Leggi su repubblica (Di giovedì 7 luglio 2022) Il padre e la madre del piccolo Andrea rientreranno con un volo sanitario. Lui ha problemi respiratori. Lei, sotto stretta osservazione perché incinta di quattro mesi, aveva lanciato un appello: "Aiutateci a tornare". Asi indaga sul villaggio vacanze che ospitava la...

