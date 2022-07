AssoBirra, sostenibilità priorità per associati (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – In AssoBirra la sostenibilità è una priorità per tutti gli associati, e oggi a maggior ragione è una sfida che si inserisce in un contesto critico e che richiede soluzioni che consentano al comparto di progredire verso una transizione ecologica sostenibile sia dal punto di vista aziendale che ambientale. “La transizione ecologica è un pilastro fondamentale della strategia associativa, un terreno sul quale confrontarsi apertamente con tutti i player di settore. AssoBirra pone un focus inequivocabile sull’esigenza di far progredire il comparto verso la transizione ecologica ed energetica richiesta non solo dalla società civile ma, ora, anche dalla congiuntura di mercato. Tematiche che fino a ieri erano per lo più affidate ad azioni di singoli oggi necessitano di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Inlaè unaper tutti gli, e oggi a maggior ragione è una sfida che si inserisce in un contesto critico e che richiede soluzioni che consentano al comparto di progredire verso una transizione ecologica sostenibile sia dal punto di vista aziendale che ambientale. “La transizione ecologica è un pilastro fondamentale della strategiava, un terreno sul quale confrontarsi apertamente con tutti i player di settore.pone un focus inequivocabile sull’esigenza di far progredire il comparto verso la transizione ecologica ed energetica richiesta non solo dalla società civile ma, ora, anche dalla congiuntura di mercato. Tematiche che fino a ieri erano per lo più affidate ad azioni di singoli oggi necessitano di un ...

Pubblicità

lifestyleblogit : AssoBirra, sostenibilità priorità per associati - - zazoomblog : AssoBirra sostenibilità priorità per associati - #AssoBirra #sostenibilità #priorità - StraNotizie : AssoBirra, sostenibilità priorità per associati - LocalPage3 : AssoBirra, sostenibilità priorità per associati - TV7Benevento : AssoBirra, sostenibilità priorità per associati - -

AssoBirra, sostenibilità priorità per associati Roma, 7 lug. (Labitalia) - In AssoBirra la sostenibilità è una priorità per tutti gli associati, e oggi a maggior ragione è una sfida che si inserisce in un contesto critico e che richiede soluzioni che consentano al comparto di ... Agroalimentare: Agronetwork, limite prezzo per prodotti sostenibili 'Sui temi di sostenibilità quello che ieri era eccezionale, oggi è normale e domani sarà ... Il piano 2030 e 2040' prosegue il Presidente di Assobirra 'sono necessariamente più ambiziosi e mirano ... Padova News Roma, 7 lug. (Labitalia) - Inlaè una priorità per tutti gli associati, e oggi a maggior ragione è una sfida che si inserisce in un contesto critico e che richiede soluzioni che consentano al comparto di ...'Sui temi diquello che ieri era eccezionale, oggi è normale e domani sarà ... Il piano 2030 e 2040' prosegue il Presidente di'sono necessariamente più ambiziosi e mirano ... AssoBirra, sostenibilità priorità per associati – Padovanews