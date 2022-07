Apple annuncia il Lockdown Mode per iOS e macOS | modalità di isolamento contro i cyberattacchi

(Di giovedì 7 luglio 2022) Un’opzione che “chiude” i dispositivialle minacce esterne, limitando gli allegati, la navigazione web, le richieste di inviti e chiamate, e anche la connessione via cavo a iPhone bloccato....

Pubblicità

SaggiaMente

Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress . Non va assolutamente messa da parte, bensì considerata adeguatamente, riservandole ...Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Un Piano da 1,5 miliardi contro la dispersione scolastica e le povertà educative e ... Apple annuncia l'arrivo di nuove iniziative di sicurezza per i suoi software Apple ha presentato due novità che mirano a migliorare la sicurezza degli utenti. Parliamo della Modalità Isolamento introdotta con iOS 16 Beta 3 per gli sviluppatori e che prevede di proteggere chi p ...Viceversa continuerà a impiegare lo stesso processore centrale, identico a quello del chip S7 attuale, a sua volta identico e con prestazioni simili al chip Apple S6 che risale al 2020. Secondo Mark G ...