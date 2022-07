7 8 luglio - Presentazione del libro La luna è adesso di Pierluigi Mele a Copertino e Martano

Pubblicità

Lega_B : Ora ci siamo! Il 15 luglio a Reggio Calabria la presentazione dei calendari della stagione di #SerieBKT 2022 - 20… - DiMarzio : #Ligue1, @OM_Officiel | La conferenza stampa di presentazione di #Tudor che annuncia Camoranesi come membro del suo… - DiMarzio : In corso la presentazione di #Kessie al @FCBarcelona ???? - MSilviaSacchi : RT @CalloniMarina: #IlManifestodelLavoro è curato da 3 donne con saggi di 13 ricercatrici e si fonda su 3 D: #Democratizzare #Demercificare… - BottaroRosella : RT @MeanAzione: ?? Presentazione del Progetto #Mean e della #marcia per la pace dell'11 luglio alla Camera dei Deputati L'incontro si terrà… -

...piano e gli strumenti necessari entro metà". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , nel suo intervento in plenaria al Parlamento europea per la......piano e gli strumenti necessari entro metà'. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europea per ladella ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 7 luglio, 134° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Ore 06:00 - Zelensky: «Le nostre truppe avanzano a Kherson ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...