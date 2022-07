Zuppa di Porro 6 luglio 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Zuppa di Porro. Il governo ancora balla e non solo per il movimento cinque stelle ma anche perché la lega se la potrebbe prendere se venissero fatte troppe concessioni a conte.riprende la tarantella sui contagi record sugli ospedali in allarme e sui ricoveri che salgono.sulla Marmolada il feltrino se la prende con la spettacolarizzazione della tragedia ma hai me Nemo profeta in patria.Franco Prodi ribadisce le difficoltà della climatologia e Pascale sul foglio racconta la montagna di Capri espiatori.draghi incontra erdogan e diventa il migliore amico se lo cucinano travaglio e anche un po’ Brambilla ovviamente con altri toni. Italia al limite sull’immigrati e se lo dice draghi nessuno lo contesta.fermi tutti il procuratore chiede l’assoluzione anzi l’archiviazione per la vicenda delle molestie sugli alpini e il giornale ovviamente ci apre.sul fronte ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 luglio 2022)di. Il governo ancora balla e non solo per il movimento cinque stelle ma anche perché la lega se la potrebbe prendere se venissero fatte troppe concessioni a conte.riprende la tarantella sui contagi record sugli ospedali in allarme e sui ricoveri che salgono.sulla Marmolada il feltrino se la prende con la spettacolarizzazione della tragedia ma hai me Nemo profeta in patria.Franco Prodi ribadisce le difficoltà della climatologia e Pascale sul foglio racconta la montagna di Capri espiatori.draghi incontra erdogan e diventa il migliore amico se lo cucinano travaglio e anche un po’ Brambilla ovviamente con altri toni. Italia al limite sull’immigrati e se lo dice draghi nessuno lo contesta.fermi tutti il procuratore chiede l’assoluzione anzi l’archiviazione per la vicenda delle molestie sugli alpini e il giornale ovviamente ci apre.sul fronte ...

Pubblicità

NicolaPorro : Zuppa di Porro - Mary35999509 : RT @NicolaPorro: ?? La retorica green dopo la valanga della Marmolada, la bilancia commerciale in rosso della Germania e i giornali che fisc… - 2GioPi : RT @NicolaPorro: ?? La retorica green dopo la valanga della Marmolada, la bilancia commerciale in rosso della Germania e i giornali che fisc… - ENRICO27218318 : RT @NicolaPorro: ?? La retorica green dopo la valanga della Marmolada, la bilancia commerciale in rosso della Germania e i giornali che fisc… - TheMarioPost : @GiovaQuez Avete mai assaggiato la zuppa di Porro? Una roba indigeribile. -

Nicola Porro: "Il mio cellulare è sempre acceso" Lei lo fa "Ma cosa, chi stacca Faccio tutti i giorni, dalle otto alle dieci, la mia rassegna stampa "La zuppa di Porro" sul mio sito nicolaporro.it. Quello è un lavoro che non si ferma mai". Ma ... Nato dall'idea di Nicola Porro, l'evento approda alla seconda edizione L'evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una Zanzara nella zuppa , condotta con ... Nicola Porro “La montagna non è a rischio zero Anch’io ho perso tanti amici“ “Negli ultimi 10 giorni sono salito sul Monte Rosa due volte e a fine settimana dovrei tornare sulla cima del Monte Bianco In montagna, come in altri luoghi, il rischio zero non esiste. Ho perso tanti ... “Erdogan è un dittatore”. Ma ora Draghi gli chiede aiuto La retorica green dopo la valanga della Marmolada, la bilancia commerciale in rosso della Germania e i giornali che fischiettano su gas alle stelle. Questo e altro nella #zuppadiporro del 5 luglio 202 ... Lei lo fa "Ma cosa, chi stacca Faccio tutti i giorni, dalle otto alle dieci, la mia rassegna stampa "Ladi" sul mio sito nicolaporro.it. Quello è un lavoro che non si ferma mai". Ma ...L'evento organizzato, pensato e moderato da Nicola, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una Zanzara nella, condotta con ... Zuppa di Porro 4 luglio 2022 “Negli ultimi 10 giorni sono salito sul Monte Rosa due volte e a fine settimana dovrei tornare sulla cima del Monte Bianco In montagna, come in altri luoghi, il rischio zero non esiste. Ho perso tanti ...La retorica green dopo la valanga della Marmolada, la bilancia commerciale in rosso della Germania e i giornali che fischiettano su gas alle stelle. Questo e altro nella #zuppadiporro del 5 luglio 202 ...