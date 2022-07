Zoff: “Donnarumma andato via per soldi, non torni in Italia. Di Maria non convince, ha una certa età” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Donnarumma ha fatto la scelta di andare a Parigi per soldi e non gli consiglio di tornare in Italia. Anzi, deve stare lì e dimostrare di poter superare i momenti difficili”. Queste le parole di Dino Zoff che, intervenuto nel programma 1 Football Club su 1 Station Radio, ha toccato diversi temi, oltre a quello del portiere della Nazionale ed ex Milan. In particolare, ha commentato il calciomercato della sua Juventus, dichiarando: “Quella di Pogba sarebbe un’ottima mossa. Invece Di Maria non lo so, è un gran calciatore ma ha anche una certa età. I nostri club però non hanno la potenza economica per prendere i campioni quando sono giovani, al contrario dei club di Premier”. E il campione del mondo ’82 conclude con un commento sulla situazione di Meret del Napoli: “È importante che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) “ha fatto la scelta di andare a Parigi pere non gli consiglio di tornare in. Anzi, deve stare lì e dimostrare di poter superare i momenti difficili”. Queste le parole di Dinoche, intervenuto nel programma 1 Football Club su 1 Station Radio, ha toccato diversi temi, oltre a quello del portiere della Nazionale ed ex Milan. In particolare, ha commentato il calciomercato della sua Juventus, dichiarando: “Quella di Pogba sarebbe un’ottima mossa. Invece Dinon lo so, è un gran calciatore ma ha anche unaetà. I nostri club però non hanno la potenza economica per prendere i campioni quando sono giovani, al contrario dei club di Premier”. E il campione del mondo ’82 conclude con un commento sulla situazione di Meret del Napoli: “È importante che ...

