Una commissione parlamentare indaghi sulla scomparsa nel buio di Paolo Dall’Oglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 29 luglio prossimo saremo a nove anni dal sequestro di padre Paolo Dall’Oglio; serve una commissione parlamentare d’inchiesta per capire cosa è accaduto al gesuita italiano. È quello che chiedono Francesca e Giovanni Dall’Oglio, fratello e sorella del gesuita scomparso nel nulla ormai nove anni fa. Lo fanno con una lettera indirizzata alle massime autorità governative e parlamentari: al Presidente del Consiglio, Draghi, ai Presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, al ministro degli esteri, Di Maio, alla presidente della commissione esteri del Senato, Stefania Craxi e al presidente del Copasir, D’Urso. Ecco cosa scrivono: “Chiediamo al Parlamento di adoperarsi per l’istituzione di una commissione parlamentare d’Inchiesta al fine di indagare su ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 29 luglio prossimo saremo a nove anni dal sequestro di padre; serve unad’inchiesta per capire cosa è accaduto al gesuita italiano. È quello che chiedono Francesca e Giovanni, fratello e sorella del gesuita scomparso nel nulla ormai nove anni fa. Lo fanno con una lettera indirizzata alle massime autorità governative e parlamentari: al Presidente del Consiglio, Draghi, ai Presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, al ministro degli esteri, Di Maio, alla presidente dellaesteri del Senato, Stefania Craxi e al presidente del Copasir, D’Urso. Ecco cosa scrivono: “Chiediamo al Parlamento di adoperarsi per l’istituzione di unad’Inchiesta al fine di indagare su ...

Pubblicità

captblicero : Udienza dopo udienza emerge la spaventosa portata del 6 gennaio 2021: non una 'rivolta', ma il tentato colpo di sta… - marcodimaio : Approvata in Commissione alla Camera la riforma della cittadinanza che introduce lo #iusscholae. La scuola è il luo… - marcodimaio : L’Italia ha raggiunto nei tempi previsti i 45 traguardi previsti dal PNRR per il primo semestre 2022. Il MEF ha inv… - RedattoreSocial : #DallOglio, i fratelli a Draghi: aprire una commissione d'inchiesta. A quasi nove anni dalla scomparsa in Siria, '… - IMMAnotMARTINA : @loudkidreb è l’ansia che te lo fa pensare rebe,ti posso assicurare che una volta davanti alla commissione passerà… -