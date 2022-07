Ucraina | Ankara verso confisca nave russa con grano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Le autorità turche potrebberore iltrasportato dal cargo russo “Zhibek Zholy”, se si confermerà che si tratta disottratto illecitamente all’, ha anticipato un consigliere del Presidente turco, Ilnur Cevik, citato dal quotidiano Cumhuriyet in un articolo rilanciato dall’agenziaTass. “Se così fosse, ilsarebbeto e messo in vendita sui mercati internazionali a nome dell’”, ha aggiunto Cevik. Il Cremlino “conosce bene le regole del gioco e se stanno cercando di esportare illegalmente qualcosa che non appartiene a loro, sanno anche che saràto”, ha precisato Cevik, all’indomani della visita di Mario Draghi ad, dove la questione del ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, Mosca continua a rubare il grano. L’ambasciatore di Kiev ad Ankara: “La Turchia sequestri cargo russo cari… - PaoloCaminiti1 : Draghi da Erdogan apre il dossier immigrazione: 'Basta arrivi, siamo al limite' - rococotanica : RT @tempoweb: Ora il 'dittatore' #Erdogan è un 'amico e alleato'. #Draghi in #Turchia: siglati nove accordi #ankara #governo #ucraina #gas… - patriziarutigl1 : RT @Tg3web: Il presidente del Consiglio Draghi incontra Erdogan ad Ankara. Confermata l'unità nella condanna dell'invasione russa dell'Ucra… - ECFRRoma : RT @NessunLuogo24: 'Le linee di comunicazione tra #Ankara e il #Cremlino sono aperte, ma la #Turchia di #Erdogan sta anche sostenendo l’#Uc… -

Ieri al vertice tra Draghi ed Erdogan adfronte comune sulla condanna della guerra ine per la ricerca di soluzioni, a partire dalla crisi del grano. Preoccupata dal vicino russo, la ...Lo ha detto il presidente del Consiglio che adha incontrato il presidente turco, Recep ... Le tre parti - Nazioni Unite,e Turchia - sono pronte; si sta aspettando l'adesione finale del ...Ma occorre anche capire che un paese che accoglie non ce la fa più – ha detto Draghi – Il presidente turco ha fatto sapere che l'obiettivo per quest'anno è arrivare a un'interscambio economico di 25 m ...Il fronte comune della condanna della guerra in Ucraina, e della ricerca di soluzioni, a partire dalla crisi del grano, che diano primi segnali di un percorso verso la pace. Ma anche il coordinamento ...