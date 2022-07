TikTok sotto accusa: ecco come l’app più amata spia i suoi utenti e ruba i loro dati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tik Tok è uno dei social più utilizzati al momento, ma è anche uno dei più controversi di sempre. A sesso sono collegati molti punti oscuri. Il social di proprietà cinese Byte Dance è sempre al centro dello scandalo: per l’uso improprio che ne viene fatto, ma anche per i dati che esso raccoglie. Gli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tik Tok è uno dei social più utilizzati al momento, ma è anche uno dei più controversi di sempre. A sesso sono collegati molti punti oscuri. Il social di proprietà cinese Byte Dance è sempre al centro dello scandalo: per l’uso improprio che ne viene fatto, ma anche per iche esso raccoglie. Gli L'articolo NewNotizie.it.

annabusonero : comunque mi fa schiantare come due miei video siano nella top 10 tiktok sotto l’ #essereFerrari #AustrianGP - nunchired : adesso mi viene una crisi di pianto isterico per un cazo di tiktok su jungkook oddio mio devo letteralmente trovare… - zorparatta : Adesso qualcuno mi spiega come è possibile che io, su TikTok, sia passata dal guardare video sull'# gfvip5 a quelli… - adsomnumbitches : mi stanno esplodendo le notifiche di tiktok, in 1 giorno mi hanno iniziato a seguire più di 300 persone e un commen… - ghostinstim : i commenti che caleb lascia sotto i tiktok su lui e sadie no voi non avete capito io gli voglio moltissimo bene -