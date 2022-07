Test di Logica | Tre case in una notte strana, scopri il dettaglio misterioso (Di mercoledì 6 luglio 2022) Questo Test Logica è riservato ad abili osservatori, Il 95% delle persone vede solo tre case di notte e tu riuscirai a fare di meglio? Test Logica tre case (Brightside screenshot)Il Test Logica delle tre case potrebbe davvero farti impazzire. Vediamo se sei capace di scoprire la trappola nascosta. I Test di Logica sono molto frequenti anche nelle prove d’esame dei concorsi pubblici. Tuttavia più comunemente sono solamente un passatempo per adulti e bambini. Chi almeno una volta nella vita non si è dovuto cimentare in un Test di Logica impossibile da risolvere? Per superare questo Test dovrai prestare massima attenzione ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Questoè riservato ad abili osservatori, Il 95% delle persone vede solo tredie tu riuscirai a fare di meglio?tre(Brightside screenshot)Ildelle trepotrebbe davvero farti impazzire. Vediamo se sei capace dire la trappola nascosta. Idisono molto frequenti anche nelle prove d’esame dei concorsi pubblici. Tuttavia più comunemente sono solamente un passatempo per adulti e bambini. Chi almeno una volta nella vita non si è dovuto cimentare in undiimpossibile da risolvere? Per superare questodovrai prestare massima attenzione ...

Pubblicità

dystopicb : @indrafate io avevo fatto il test d'ammissione a giurisprudenza, ma ancora non si chiamava tolc. avevo preso i volu… - moonckingjay : io sono sicura sicura che è inutile che penso di voler entrare a psicologia alla sapienza perché non ho proprio le… - FrancescoITA333 : @lofioramonti È cosciente che non supererebbe un test di Turing? È poco più di un bot organico, ciò che ha scritto… - GiovaLaman : @barbarab1974 No. Visto i risultati. Mi sa che hai bigiato parecchio. Vero anche che se avessi avuto un test d'ingr… - Rturcato83 : @FabioMarzo1 Però a rigor di logica ha passato il crash test Mah C'è tanto lavoro per capire -