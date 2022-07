Tananai: «La vita senza Fomo» (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Piccola peste» di nome e di fatto, ha trasformato l’ultimo posto a Sanremo in successo. E ora che ce l’ha fatta, Tananai riflette sui problemi della sua generazione. Il lavoro. E l’ansia di perdersi «tutto» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Piccola peste» di nome e di fatto, ha trasformato l’ultimo posto a Sanremo in successo. E ora che ce l’ha fatta,riflette sui problemi della sua generazione. Il lavoro. E l’ansia di perdersi «tutto»

Pubblicità

Emptahie : Fedez, Tananai, Mara Sattei - LA DOLCE VITA (Official Video) - sara_curcelli : Uno ci prova a dormire ma tra Pasta di Tananai e No Stress di Marco Mengoni in testa la vedo dura In tutto ciò ogni… - Mariapi49364769 : RT @annabusonero: Tananai davanti a migliaia di persone che cantano il “flop” di Sanremo: “e chi se lo aspettava, che bella la vita” #Lo… - CamillaDeAngel4 : RT @mitremailculo: tananai tipico uomo da cui mi farei rovinare la vita - OriginalCorny : RT @MondoTV241: FIMI, 'La Dolce Vita' conquista il disco di platino in tre settimane, l'annuncio di Fedez #fedez #tananai #marasattei #lado… -