Steven Zhang è pazzo di Sainz: arrivano i complimenti 'nerazzurri': (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carlos Sainz è l'uomo della settimana, in F.1. Lo spagnolo della Ferrari , infatti, dopo 150 Gran Premi, domenica scorsa a Silverstone è riuscito a centrare la sua prima vittoria nella massima ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carlosè l'uomo della settimana, in F.1. Lo spagnolo della Ferrari , infatti, dopo 150 Gran Premi, domenica scorsa a Silverstone è riuscito a centrare la sua prima vittoria nella massima ...

Pubblicità

FBiasin : “Poi la classifica sarà quel che sarà, ma ogni anno l’obiettivo è puntare sempre al massimo”. Steven #Zhang. Al C… - tiathe96er : @pap1pap Il gruppo Suning attualmente è messo così in Cina. Peggiora sempre di più. Come fa a stare sereno Steven Z… - RicSpada : presto al polso di Steven “trivella” Zhang? possibile. Intanto il piccolo stewie, top spender, era tra gli invitati… - Agato_Agato : Steven Zhang tornando a Nanchino dopo aver chiuso l'affare Skriniar - un_polle : @poicipenso4 In pratica il tuo ideale di bellezza è steven Zhang coi capelli lunghi -