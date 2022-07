Spesa cibo e bevande bio -4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Sul fronte della Spesa alimentare di prodotti biologici, nel 2021, si è registrata per la prima volta una riduzione degli acquisti di alimenti e bevande bio, e anche le prime indicazioni sull'anno in corso non lasciano ben sperare. Dopo l'ottima performance del 2020 (+9,5%), sostenuta da una maggiore propensione delle famiglie italiane all'acquisto di alimenti genuini e salutari e dal confinamento domiciliare indotto dal lockdown, lo scorso anno il valore della Spesa si è infatti contratto del 4,6%, portandosi a 3,38 miliardi di euro, anche se è rimasta invariata l'incidenza del bio sul totale degli acquisti agroalimentari (3,9%). E' quanto emerge dai dati Sinab presentati da Ismea a Roma. Le evidenze sui primi 5 mesi del 2022, limitate ai soli acquisti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Sul fronte dellaalimentare di prodotti biologici, nel, si è registrata per launa riduzione degli acquisti di alimenti ebio, e anche le prime indicazioni sull'anno in corso non lasciano ben sperare. Dopo l'ottima performance del 2020 (+9,5%), sostenuta da una maggiore propensione delle famiglie italiane all'acquisto di alimenti genuini e salutari e dal confinamento domiciliare indotto dal lockdown, lo scorso anno il valore dellasi è infatti contratto del 4,6%, portandosi a 3,38 miliardi di euro, anche se è rimasta invariata l'incidenza del bio sul totale degli acquisti agroalimentari (3,9%). E' quanto emerge dai dati Sinab presentati da Ismea a Roma. Le evidenze sui primi 5 mesi del 2022, limitate ai soli acquisti ...

