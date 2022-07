Servizi ridotti in ospedale 'I sindaci Pd siano più coerenti' - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gilberto Alviani, segretario del Carroccio sull'Amiata, riprende la polemica che i sindaci amiatini hanno mosso contro lo stop del Servizio di check - point all'ospedale di Castel del Piano, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gilberto Alviani, segretario del Carroccio sull'Amiata, riprende la polemica che iamiatini hanno mosso contro lo stop delo di check - point all'di Castel del Piano, ...

Pubblicità

duro_lavoro : RT @funzilogik: #governodeipeggiori Pisa ridotti servizi ambulanze di notte Misericordie, Pa e Cri: 'Intervento su infarto rimborsato solo… - GmTafalia66 : RT @funzilogik: #governodeipeggiori Pisa ridotti servizi ambulanze di notte Misericordie, Pa e Cri: 'Intervento su infarto rimborsato solo… - funzilogik : #governodeipeggiori Pisa ridotti servizi ambulanze di notte Misericordie, Pa e Cri: 'Intervento su infarto rimbors… - Gavino14182179 : Io mi chiedo e mai possibile che Reporter da noi pagati tramite canone T.V. siano in Ukraina ridotti non a riportar… - Davide19663174 : @SalvoPisanu @ProfMBassetti I servizi in ospedale vengono ridotti proprio perchè il covid compromette gli ospedali… -