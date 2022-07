Riceve lo stipendio 330 volte per errore (170mila euro) si dimette e fugge: è ricercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un lavoratore è ricercato in Cile dopo essere stato denunciato dalla sua azienda, la CIAL Alimentos , per essersi appropriato indebitamente di uno stipendio, ricevuto a causa di un errore umano, equivalente... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un lavoratore èin Cile dopo essere stato denunciato dalla sua azienda, la CIAL Alimentos , per essersi appropriato indebitamente di uno, ricevuto a causa di unumano, equivalente...

Pubblicità

repubblica : Cile, riceve lo stipendio 330 volte per errore, si dimette e fugge: è ricercato - Corriere : Riceve (per errore) 330 volte lo stipendio, si dimette e fugge col denaro: lavoratore ricercato in Cile - SkyTG24 : Cile, per errore riceve lo stipendio 330 volte: si dimette e fugge - newsfinanza : Riceve (per errore) 330 volte lo stipendio, si dimette e fugge col denaro: lavoratore ricercato in Cile -