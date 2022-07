Ricerca Federauto - I concessionari rimangono un punto di riferimento per gli italiani (Di mercoledì 6 luglio 2022) I concessionari continuano ad avere un ruolo importante nella fase di vendita delle automobili, nonostante la nascita di piattaforme digitali e l'intenzione dei costruttori di rivolgersi direttamente ai consumatori con nuovi modelli di distribuzione. quanto emerge da un'indagine demoscopica condotta da Format Research, per conto di Federauto, la federazione nazionale dei rivenditori, con l'obiettivo di delineare il futuro di una parte importante della filiera in un momento di grandi cambiamenti. In particolare, lo studio è basato su un campione di mille intervistati che per il 28,4% si è dotato di una nuova auto negli ultimi cinque anni (per il 35,8% per il desiderio di cambiare veicolo e per il 29,1% per avere un'auto aggiuntiva): il 50,5% si è rivolto a un concessionario, mentre solo l'8% si affidato all'e-commerce e il 3,6% al sito ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Icontinuano ad avere un ruolo importante nella fase di vendita delle automobili, nonostante la nascita di piattaforme digitali e l'intenzione dei costruttori di rivolgersi direttamente ai consumatori con nuovi modelli di distribuzione. quanto emerge da un'indagine demoscopica condotta da Format Research, per conto di, la federazione nazionale dei rivenditori, con l'obiettivo di delineare il futuro di una parte importante della filiera in un momento di grandi cambiamenti. In particolare, lo studio è basato su un campione di mille intervistati che per il 28,4% si è dotato di una nuova auto negli ultimi cinque anni (per il 35,8% per il desiderio di cambiare veicolo e per il 29,1% per avere un'auto aggiuntiva): il 50,5% si è rivolto a uno, mentre solo l'8% si affidato all'e-commerce e il 3,6% al sito ...

