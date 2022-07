Quentin Tarantino di nuovo papà | a 59 anni arriva una femminuccia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiocco rosa in casa. Il regista e la moglie Daniella Pick hanno annunciato l’arrivo di uncomponente della famiglia. Si tratta di una bambina e mamma enon potrebbero essere più felici. La coppia, infatti, non ha mai fatto mistero di volere un secondo figlio, dopo la nascita di Leo, il primogenito venuto al mondo nel febbraio 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia.bis: l’annuncio “Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina. Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio“, si legge nella nota diffusa dalla coppia e ripresa per primo da People. I due neogenitori bis hanno quindi voluto tenere segreta la notizia qualche giorno prima di diffonderla ai media, probabilmente per godersi un po’ di privacy prima ...

Pubblicità

infoitcultura : Quentin Tarantino papà bis a 59 anni: dopo Leo, è nata una bimba - infoitcultura : Quentin Tarantino papà bis, nata la seconda figlia - infoitcultura : Quentin Tarantino papà bis, è nata la seconda figlia con la moglie Daniella Pick - infoitcultura : Quentin Tarantino papà bis, nata una bimba dalla moglie Daniella - infoitcultura : Fiocco rosa per Quentin Tarantino, a 59 anni è di nuovo papà -

Movieplayer.it

Celebre il suo rapporto col regista americano. Ma che legame avevano davvero i due Un corteggiamento iniziato nel 2009 con Bastardi senza gloria Come ha raccontato il Corriere , ...A 79 anni era stato insignito del premio Oscar alla carriera, seguito nel 2016 dall' Oscar per 'The Hateful Eight' di. Durante la sua carriera Morricone aveva vinto anche tre Grammy ... Quentin Tarantino: 8 motivi per rivedere i suoi film su Infinity+ Il regista e la moglie Daniella Pick, già genitori del piccolo Leo, hanno annunciato l'arrivo di una femminuccia ...Quentin Tarantino e Daniella Pick hanno annunciato la nascita del secondo figlio: è una bimba e il suo nome non è ancora noto Seconda cicogna per Quentin Tarantino: il regista e sua moglie, la modella ...