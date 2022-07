Quanti plus sugli iPhone 14 Pro e non sui modelli base, la strategia Apple (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’analista Ming-Chi Kuo continua a non avere dubbi sui prossimi iPhone 14 Pro e su una specifica strategia Apple. In una serie di tweet pubblicati nelle ultime ore, l’esperto ha riferito anche di un suo ultimo report sulla catena di approvvigionamento del brand, facendo una chiara distinzione tra modelli in arrivo per il mese di settembre. La prima cosa ribadita da Kuo è stata l’esclusività del processore A16 solo per gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Il chip nuovo di zecca sarà prerogativa dei modelli più costosi e accessoriati e Apple sarebbe pronta ad aumentare la produzione della componente più rivoluzionaria rispetto all’unità A15 già in uso sugli attuali iPhone 13. Le unità più recenti sarebbero il 60% del totale di quelle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’analista Ming-Chi Kuo continua a non avere dubbi sui prossimi14 Pro e su una specifica. In una serie di tweet pubblicati nelle ultime ore, l’esperto ha riferito anche di un suo ultimo report sulla catena di approvvigionamento del brand, facendo una chiara distinzione train arrivo per il mese di settembre. La prima cosa ribadita da Kuo è stata l’esclusività del processore A16 solo per gli14 Pro e 14 Pro Max. Il chip nuovo di zecca sarà prerogativa deipiù costosi e accessoriati esarebbe pronta ad aumentare la produzione della componente più rivoluzionaria rispetto all’unità A15 già in usoattuali13. Le unità più recenti sarebbero il 60% del totale di quelle ...

