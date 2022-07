Pirelli gomma il SUV più potente al mondo | l' Aston Martin DBX707

Pubblicità

Pneumatici silenziosi con il massimo del comfort Per combinare le alte prestazioni al massimo comfort del guidatore, questi pneumatici sono dotati della tecnologia PNCS (Noise Cancelling ...I pneumatici per l'Aston Martin DBX707 sono prodotti nella fabbricadi Settimo Torinese, alle porte di Torino, grazie all'impiego dei robot del MIRS (Modular Integrated Robot System) e con le ...Alte prestazioni, controllo e comfort sono le principali caratteristiche che legano la nuova Aston Martin DBX707 – il SUV di lusso più potente al mondo, nonché la versione più potente del SUV della ca ...In vista del Gran Premio dell'Austria Pirelli ha annunciato quali mescole saranno protagoniste sul Red Bull Ring. GP Austria Anteprima Pirelli ...