Niente più licenza a chi offre lavoro nero e sottopagato, la proposta dell'assessore Marchiello (Di mercoledì 6 luglio 2022) Contro il lavoro nero e sottopagato in Campania si sta preparando una legge regionale, con proposte che prevedono anche la sospensione della licenza e la partecipazione ad associazioni di categoria. "Ci sono queste proposte e sono d'accordo che chi fa offerte indecenti non può più avere la licenza", ha detto l'assessore al lavoro della Regione Campania Antonio Marchiello, prendendo spunto dalla vicenda, raccontata dai media, di Francesca Sebastiani, la giovane napoletana che cercava posto da commessa ed ha denunciato sui social di aver ricevuto un'offerta da 70 euro a settimana. Il problema segnalato dalla ragazza è stato affrontato nella riunione della Commissione Regionale lavoro e Attività produttive – convocata dal presidente Giovanni Mensorio, del ...

