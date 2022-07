Matteo Berrettini è il nuovo volto di Head&Shoulders (Di mercoledì 6 luglio 2022) Instagram@matBerrettini Matteo Berrettini sa benissimo cosa significhi dover credere in sé stessi sempre e comunque. Sul campo, infatti, non c’è spazio per l’insicurezza. L’unico obbiettivo è vincere, tutto il resto non conta. Un atteggiamento da provare ad adottare anche nella quotidianità, evitando di lasciarci abbattere dai nostri piccoli difetti estetici. Ma anche una filosofia da campione, che ha reso Matteo Berrettini è il perfetto nuovo talent della campagna Head&Shoulders dedicata alla lotta alla forfora. Impegnato da oltre 60 anni nella missione di liberare il mondo dalla forfora, Head&Shoulders ha scelto di affidarsi alla grinta di Matteo Berrettini e alla comicità dei The Jackal per aiutare le persone ad affrontare la vita ... Leggi su amica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Instagram@matsa benissimo cosa significhi dover credere in sé stessi sempre e comunque. Sul campo, infatti, non c’è spazio per l’insicurezza. L’unico obbiettivo è vincere, tutto il resto non conta. Un atteggiamento da provare ad adottare anche nella quotidianità, evitando di lasciarci abbattere dai nostri piccoli difetti estetici. Ma anche una filosofia da campione, che ha resoè il perfettotalent della campagna Head&Shoulders dedicata alla lotta alla forfora. Impegnato da oltre 60 anni nella missione di liberare il mondo dalla forfora, Head&Shoulders ha scelto di affidarsi alla grinta die alla comicità dei The Jackal per aiutare le persone ad affrontare la vita ...

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - Eurosport_IT : Matteo: oltre ad essere un grande campione, sei un ragazzo straordinario ?? #Berrettini | #Wimbledon |… - Giorgio70677848 : @LapoDeCarlo1 Ti sei perso Matteo Berrettini per strada??? Dai tempi di Panatta a tutt'oggi il migliore come risult… - infoitsport : Nick Kyrgios: 'È un sospiro di sollievo non dover affrontare Matteo Berrettini' -