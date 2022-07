Mafia | blitz Palermo | investigatori ' alcuni indagati pronti a fuggire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022), 6 lug. (Adnkronos) - "Il provvedimento pre-cautelare è stato emesso in via d'urgenza in quanto erano emersi chiari intendimenti dideglidi darsi alla fuga e, soprattutto, perché recentemente, in quel territorio, sono stati commessi gravi fatti di sangue, l'ultimo dei quali, il 30 giugno scorso, contro Giuseppe Incontrera, ritenuto ai vertici della famiglia mafiosa di Porta Nuova". A dirlo sono glidel Comando provinciale dei carabinieri didopo ilche all'alba ha portato all'esecuzione di18 fermi nel mandamento di Porta Nuova. Il timore degli inquirenti è che l'omicidio di Incontrera, per cui ieri è stato fermato Salvatore Fernandez, 49 anni e diversi precedenti per droga, che si è costituito ai carabinieri, avrebbe potuto ...