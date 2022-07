L'estate della vita (Di mercoledì 6 luglio 2022) I protagonisti della hit La dolce vita, singolo più suonato e più venduto già disco di platino, sono insieme sulla copertina di Vanity Fair e si raccontano in tre interviste intime. Fedez parla per la prima volta dell’esperienza della sua malattia, del suo cambiamento interiore, della gratitudine. Ancora, dell’amore di sua moglie e del rapporto con i figli. Tananai riflette sul percorso che lo ha trasformato da ultimo classificato a Sanremo 2022 a personaggio di spicco di questa stagione, e sui problemi della sua generazione, dal lavoro all’ansia di «perdersi tutto». Mara Sattei rivela la sua ricetta di «sognatrice concreta», riservata: parla poco, prega il giusto, ama tanto. QUOTE >>> Fedez «I giorni immediatamente dopo l’intervento, ho sentito i miei organi che si mettevano a posto. ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) I protagonistihit La dolce, singolo più suonato e più venduto già disco di platino, sono insieme sulla copertina di Vanity Fair e si raccontano in tre interviste intime. Fedez parla per la prima volta dell’esperienzasua malattia, del suo cambiamento interiore,gratitudine. Ancora, dell’amore di sua moglie e del rapporto con i figli. Tananai riflette sul percorso che lo ha trasformato da ultimo classificato a Sanremo 2022 a personaggio di spicco di questa stagione, e sui problemisua generazione, dal lavoro all’ansia di «perdersi tutto». Mara Sattei rivela la sua ricetta di «sognatrice concreta», riservata: parla poco, prega il giusto, ama tanto. QUOTE >>> Fedez «I giorni immediatamente dopo l’intervento, ho sentito i miei organi che si mettevano a posto. ...

Agenzia_Ansa : 'Questa ondata estiva di Covid-19 è decisamente singolare. Per avere un altro esempio di un'epidemia così forte dur… - santegidionews : Si prevede un’estate caldissima: le ondate di calore unite all’isolamento rappresentano un aumento della mortalità… - santegidionews : Gli anziani protagonisti del programma @vivaglianziani: raccontano non solo telefonate e visite, l’arte della conve… - Truth_W_ : RT @IlariaBifarini: “I vaccini non funzionano, per la prima volta il virus circola anche in estate” “La soluzione è più vaccini, avanti con… - giek2 : RT @IlariaBifarini: “I vaccini non funzionano, per la prima volta il virus circola anche in estate” “La soluzione è più vaccini, avanti con… -