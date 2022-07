La rete idrica d'Italia, un colabrodo di sprechi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiumi in secca, fontane spente, prati secchi, acqua calmierata e raccolto a rischio. La cartolina dell’Italia in questo inizio d’estate 2022 racconta di una nazione che rischia di essere messa in ginocchio dall’emergenza siccità e in questo momento, non può che farne mea culpa. Coldiretti stima una possibile perdita di 1 miliardo per il settore e il 50% della produzione a rischio. In un paese in cui la parola “emergenza” è l’alfa e l’omega dell’approccio a qualsiasi problema lasciano di stucco i numeri che snocciola Istat (e non da ora) circa il drammatico problema della dispersione idrica nel nostro paese. L’Italia “vanta” una rete di acquedotti di oltre 425mila chilometri – che arrivano a 500mila se si considerano le connessioni e i raccordi – che distribuisce che ogni anno regione per regione, città per città circa ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiumi in secca, fontane spente, prati secchi, acqua calmierata e raccolto a rischio. La cartolina dell’in questo inizio d’estate 2022 racconta di una nazione che rischia di essere messa in ginocchio dall’emergenza siccità e in questo momento, non può che farne mea culpa. Coldiretti stima una possibile perdita di 1 miliardo per il settore e il 50% della produzione a rischio. In un paese in cui la parola “emergenza” è l’alfa e l’omega dell’approccio a qualsiasi problema lasciano di stucco i numeri che snocciola Istat (e non da ora) circa il drammatico problema della dispersionenel nostro paese. L’“vanta” unadi acquedotti di oltre 425mila chilometri – che arrivano a 500mila se si considerano le connessioni e i raccordi – che distribuisce che ogni anno regione per regione, città per città circa ...

