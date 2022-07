Juventus, TMW: ” Incontro in corso per Koulibaly”” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Juventus TMW- La Juventus continua il suo mercato in entrata, dopo l’aqcuisto di Pogba e Di Maria. Nel frattempo, il Bayern Monaco è interessato ed è pronto a chiudere per Matthis De Ligt e la squadra bianconera è pronta a puntare tutto su Kalidou Koulibaly. Juventus, TMW: “Incontro in corso per Koulibaly” Le ultime ore, sono caldissime in casa Juventus per chiudere gli ultimi colpi. Di Maria e Pogba faranno le visite mediche rispettivamente venerdì e sabato mattina, mentre si aspetta un colpo in difesa e sulla fascia. Nedved segue Zaniolo, la Roma chiede 50 milioni ma si potrebbe chiudere su una base di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Secondo il sito di mercato, TMW da recente è iniziato l’Incontro di mercato tra Fali ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)TMW- Lacontinua il suo mercato in entrata, dopo l’aqcuisto di Pogba e Di Maria. Nel frattempo, il Bayern Monaco è interessato ed è pronto a chiudere per Matthis De Ligt e la squadra bianconera è pronta a puntare tutto su Kalidou, TMW: “inper” Le ultime ore, sono caldissime in casaper chiudere gli ultimi colpi. Di Maria e Pogba faranno le visite mediche rispettivamente venerdì e sabato mattina, mentre si aspetta un colpo in difesa e sulla fascia. Nedved segue Zaniolo, la Roma chiede 50 milioni ma si potrebbe chiudere su una base di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Secondo il sito di mercato, TMW da recente è iniziato l’di mercato tra Fali ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Rivoluzione attacco nella Juventus: attesi a breve contatti per Morata, Arnautovic e Zaniolo - JuventusLeaks : TMW - Juventus, non solo Koulibaly: incontro in corso a Milano con gli agenti di Zaniolo e Morata [@TuttoMercatoWeb] - ivanfcardia : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Juventus, non solo Koulibaly: incontro in corso a Milano con gli agenti di Zaniolo e Morata - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Juventus, non solo Koulibaly: incontro in corso a Milano con gli agenti di Zaniolo e Morata - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Juventus, non solo Koulibaly: incontro in corso a Milano con gli agenti di Zaniolo e Morata -