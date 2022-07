Incidente sul lavoro a Pomigliano, operaio 29enne precipita da un pontile (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora un Incidente sul lavoro. È accaduto ieri, 5 luglio, a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove un operaio di 29 anni è precipitato da un pontile installato sulla facciata di un’abitazione. Incidente sul lavoro nel Napoletano, operaio 29enne precipita da un pontile Il 29enne – le cui generalità non sono state ancora diffuse – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora unsul. È accaduto ieri, 5 luglio, ad’Arco, in provincia di Napoli, dove undi 29 anni èto da uninstallato sulla facciata di un’abitazione.sulnel Napoletano,da unIl– le cui generalità non sono state ancora diffuse – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

