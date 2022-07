I programmi in tv oggi, 6 luglio 2022: film e intrattenimento (Di mercoledì 6 luglio 2022) Su Canale 5 L’ora, inchiostro contro piombo, su TV( Chi vuole sposare mia mamma? Guida ai programmi Tv della serata del 6 luglio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 6 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 Un piccolo favore. Stephanie, giovane mamma single del piccolo Miles, si diverte a gestire un popolare blog di cucina. La sua vita è stravolta dall’incontro con Emily, madre eccentrica e carismatica di un compagno di scuola di Miles. Su Rai Movie dalle 21.10 Tutte lo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Su Canale 5 L’ora, inchiostro contro piombo, su TV( Chi vuole sposare mia mamma? Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Un piccolo favore. Stephanie, giovane mamma single del piccolo Miles, si diverte a gestire un popolare blog di cucina. La sua vita è stravolta dall’incontro con Emily, madre eccentrica e carismatica di un compagno di scuola di Miles. Su Rai Movie dalle 21.10 Tutte lo ...

