F1 | Fernando Alonso attacca Leclerc | “A Silverstone andava penalizzato | io in Canada ho pagato per molto meno”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Una voce fuori dal coro? Un po’ sì.ha ottenuto un buon piazzamento a, sede del decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista britannica, l’alfiere dell’Alpine è giunto quinto, mettendo a frutto una buona strategia e sapendo giovare anche delle situazioni in corsa. Nando ha cercato inoltre di insidiare la quarta piazza del monegasco Charles, in difficoltà per la scelta della Ferrari di non far rientrare il pilota e cambiare le mescole. Charles, infatti, si è trovato in una netta condizione di inferiorità rispetto ai rivali, ivi compreso, che avevano a loro disposizione gomme morbide nuove rispetto alle dure usurate montate sulla F1-75. Grande decisione da parte del ferrarista nel tentativo di non cedere la posizione e soprattutto il confronto con Lewis ...