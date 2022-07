DIRETTA | Prove Invalsi, Italia divisa in due con divari territoriali sempre più ampi. In difficoltà Sud e Isole. Tutti i dati [PDF e VIDEO] (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'Italia divisa in due: questa è la fotografia che emerge dai dati delle Prove Invalsi 2022. Da una parte le regioni del Nord con risultati sufficienti o più che soddisfacenti, dall'altra, invece, le regioni del sud e le Isole hanno risultati poco lusinghiere o addirittura molto negative. L'articolo DIRETTA Prove Invalsi, Italia divisa in due con divari territoriali sempre più ampi. In difficoltà Sud e Isole. Tutti i dati PDF e VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'in due: questa è la fotografia che emerge daidelle2022. Da una parte le regioni del Nord con risultati sufficienti o più che soddisfacenti, dall'altra, invece, le regioni del sud e lehanno risultati poco lusinghiere o addirittura molto negative. L'articoloin due conpiù. InSud ePDF e

Pubblicità

orizzontescuola : DIRETTA | Prove Invalsi, Italia divisa in due con divari territoriali sempre più ampi. In difficoltà Sud e Isole. T… - AlbertoSomma4 : @Pimander1 Questo a cui mi riferisco è uno dei tanti episodi di gaffe che Bubù ha fatto in diretta da Fazio, in mer… - Guess_we_should : @slav34brit Che poi amo quando è andata contro manila poteva portare tutte le prove esistenti dato che da fuori gua… - Simona03567380 : @hopersoillume no non è registrato, l'anno scorso era in diretta il venerdì sera e viene girato a Roma mi ricordo c… - BzBroono : @dopodiche2 @marcopalears vedo che 'sta cazzata siete corsi qui a dirla in tanti. Tra voi c'è qualcuno che ha finit… -