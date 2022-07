Crollo Marmolada, trovati i corpi di altri due dispersi grazie all’uso dei droni: 9 le vittime accertate. Il procuratore di Trento: “Esclusa la prevedibilità” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ipotesi siano salme di alpinisti della stessa cordata. Ris di Parma a Canazei: acquisiscono "i prelievi" per compararli con il Dna delle persone scomparse Leggi su lastampa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ipotesi siano salme di alpinisti della stessa cordata. Ris di Parma a Canazei: acquisiscono "i prelievi" per compararli con il Dna delle persone scomparse

fattoquotidiano : Marmolada, l’allarme lanciato nel 2019: “Si scioglie giorno e notte”. Ma i pm assicurano: “Crollo imprevedibile” [… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Internazionale : Il crollo alla Marmolada è l’ultimo campanello di allarme dell'emergenza climatica, spesso ignorata. I mezzi di com… - imusumarra : RT @Avvenire_Nei: Cei. I vescovi: vicini a chi è stato colpito dal crollo del ghiacciaio della Marmolada - TgLa7 : Crollo #marmolada: le vittime accertate salgono a nove (due in più rispetto a ieri), di cui 4 riconosciute dai fam… -