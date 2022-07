'Catastrofe climatica vicina. Servono miliardi di alberi' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 6 luglio 2022) di Lisa Ciardi "Siamo nel bel mezzo del riscaldamento globale. E per mitigarlo esiste un'unica soluzione: riempire la terra di alberi". Lo ribadisce Stefano Mancuso, ordinario di Arboricoltura ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) di Lisa Ciardi "Siamo nel bel mezzo del riscaldamento globale. E per mitigarlo esiste un'unica soluzione: riempire la terra di". Lo ribadisce Stefano Mancuso, ordinario di Arboricoltura ...

Pubblicità

ilmagorosso : @MistressELW @GioCallisto È lapalissiano che io parli per me così come lei parla per se. Poi se preferite i proces… - GraziellaCianfr : RT @biluffo: Stiamo assistendo senza reagire ad una catastrofe climatica. Facciamo finta di fare qualcosa riempiendoci la bocca di 'transiz… - carlokarl : RT @RiEnergia: Sono 3 miliardi di euro i danni stimati da @coldiretti causati dalla #siccità. Esplodono i costi per le irrigazioni di socco… - RiEnergia : Sono 3 miliardi di euro i danni stimati da @coldiretti causati dalla #siccità. Esplodono i costi per le irrigazioni… - ciorancore : Che continuino a sgomberarlo con questo accanimento, in un momento di catastrofe climatica conclamata, dimostra sol… -