Carlos Santana sviene sul palco. Panico tra i fan: come sta il chitarrista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il celebre chitarrista è svenuto tra le braccia di un addetto alla sicurezza. Subito soccorso dai medici è stato trasferito in ospedale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il celebreè svenuto tra le braccia di un addetto alla sicurezza. Subito soccorso dai medici è stato trasferito in ospedale

Pubblicità

fanpage : Malore per Carlos Santana. Il chitarrista è crollato sul palco durante un concerto - RaiNews : Santana stava suonando da circa 40 minuti al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroi… - repubblica : Carlos Santana crolla sul palco e sviene durante un concerto - redazionerumors : Il musicista ha detto che ha 'dimenticato di mangiare e bere', quindi è svenuto per disidratazione - schele76 : RT @RadioFrecciaOf: Paura per Carlos Santana Il grande chitarrista, 75 anni fra pochi giorni, è collassato ieri sera durante un concerto #… -