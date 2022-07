"Cambia turno a mio figlio o muori": in due picchiano collega a Manfredonia, l'uomo è in gravi condizioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) La vittima è il capo del personale dell'Ase, l'azienda di servizi ecologici: per l'episodio sono indagati per lesioni personali padre e figlio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fornita dal legale, l'uomo di 55 anni è stato colpito al volto e allo sterno con delle... Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 luglio 2022) La vittima è il capo del personale dell'Ase, l'azienda di servizi ecologici: per l'episodio sono indagati per lesioni personali padre e. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fornita dal legale, l'di 55 anni è stato colpito al volto e allo sterno con delle...

