Boom Covid: 132.000 casi in un giorno. Speranza: 'Quarta dose va allargata'. E spunta nuova variante (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un balzo incredibile, ben sopra i centomila contagi che da cinque mesi non si registravano. Ieri nuovi casi di Covid sono stati oltre 132mila in un giorno con un tasso di positività sopra il 28% e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un balzo incredibile, ben sopra i centomila contagi che da cinque mesi non si registravano. Ieri nuovidisono stati oltre 132mila in uncon un tasso di positività sopra il 28% e ...

Pubblicità

Naz_Pontedera : È di nuovo boom di casi Covid 'Altamente contagioso, fate i tamponi' - icittadini : Covid Italia, boom di contagi. Occhi puntati su nuova variante - Open_gol : Cinque regioni oltre la soglia di allerta negli ospedali. Il plateau previsto per il 15 luglio. Come evitare il con… - infoitinterno : Covid in Campania, contagi boom e De Luca annuncia il nuovo piano d'emergenza - infoitsalute : Covid luglio 2022: 3 milioni in quarantena e boom contagi nelle mete di vacanza, rischio trasporti e ospedali in ti… -