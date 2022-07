Basket: Eurolega femminile 2022-2023, Schio già ai gironi, Virtus Bologna ai preliminari (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono state definite le situazioni di partenza per le squadre partecipanti all’edizione 2022-2023 dell’Eurolega femminile. Due le squadre italiane ai nastri di partenza: il Famila Schio ormai è un cliente fisso della massima manifestazione continentale, mentre è una prima volta assoluta per la Virtus Bologna. Di seguito la suddivisione delle squadre per fase dalla quale partiranno, con i gironi e i preliminari dei quali la composizione esatta verrà resa nota a Monaco di Baviera, il 15 luglio, con apposito sorteggio: REGULAR SEASON Fenerbahce (TUR) Tango Bourges Basket (FRA) Perfumerias Avenida (ESP) Sopron Basket (HUN)Beretta Famila Schio (ITA) ZVVZ USK Praha (CZE) BC Polkowice ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono state definite le situazioni di partenza per le squadre partecipanti all’edizionedell’. Due le squadre italiane ai nastri di partenza: il Familaormai è un cliente fisso della massima manifestazione continentale, mentre è una prima volta assoluta per la. Di seguito la suddivisione delle squadre per fase dalla quale partiranno, con ie idei quali la composizione esatta verrà resa nota a Monaco di Baviera, il 15 luglio, con apposito sorteggio: REGULAR SEASON Fenerbahce (TUR) Tango Bourges(FRA) Perfumerias Avenida (ESP) Sopron(HUN)Beretta Famila(ITA) ZVVZ USK Praha (CZE) BC Polkowice ...

