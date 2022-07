(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nonostante manchino ancora molti mesi, da giorni l’attenzione è tutta sucon le, lo show del sabato sera di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di mettersi alla prova, di scendere in pista e provare a diventare ‘ballerini’. Ma chi farà parte deldella nuova edizione, che salvo cambiamenti prenderà il via a ottobre? Chi farà parte della giuria dicon le? Salvo cambiamenti del palinsesto,con letornerà in onda sabato 8 ottobre e quella di quest’anno sarà la diciassettesima edizione del dancing show. Stando alle ultime indiscrezioni, la giuria, composta da ben 5 giudici, è stata confermata: quindi, ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ballando con le Stelle, nel cast anche un'attrice transgender: ecco chi è #ballandoconlestelle - roberto2_lamela : RT @roberto2_lamela: @HoaraBorselli Ricordo l'Hoara della vittoria a Ballando o quella gossippara con Zenga ed anche la soubrette dei progr… - zazoomblog : Ballando con le stelle: ecco chi va via veramente shock! - #Ballando #stelle: #veramente #shock! - NoemiNavas2 : @Massipece @HoaraBorselli Le hanno fatto vincere ballando con le stelle e poi l’hanno infilata in una o due serie t… - Bobbio65M : RT @Maya83285828: “Ti conviene mandare il curriculum a Ballando con le Stelle” Ricciardi sta volta l’ha fatta fuori dal vaso: persino Basse… -

Indiscrezione shock sule stelle, ora sappiamo chi andrà via veramente nella prossima edizione. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità. Manca sempre meno alla nuova edizione dile stelle , il ...Selvaggia Lucarelli farà parte della giuria dile Stelle 2022 : la giornalista, smentendo le voci che la volevano fuori dal programma di Milly Carlucci, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha comunicato la sua conferma nel ...Alfonso Signorini lavora al Grande Fratello VIP 7 e non mancano le indiscrezioni sul cast: ecco chi potrebbe esserci ...Firenze, i familiari del giovane impugneranno la sentenza. "Un minimo di giustizia per nostro figlio". Avviato un procedimento in parallelo in Italia: chiesto l’arresto anche dell’altro autore dell’ag ...