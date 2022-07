Pubblicità

angiuoniluigi : RT @repubblica: Baldoni, Agenzia Cyber: “Per rendere l’Italia sicura Draghi ci ha chiesto rigore e rapidità” [di Arturo Di Corinto] https:/… - repubblica : Baldoni, Agenzia Cyber: “Per rendere l’Italia sicura Draghi ci ha chiesto rigore e rapidità” [di Arturo Di Corinto] -

la Repubblica

Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Acn, Roberto, ed è l'occasione per fare il punto su tutte le attività chiave dell'. Direttore, il Cvcn si occuperà della ricerca delle ..."Avere una chiara contezza del rischio cyber e agire di conseguenza " afferma Roberto, direttore generale dell'per la cybersicurezza nazionale - è uno dei primi obiettivi da ... Baldoni, Agenzia Cyber: “Draghi ci ha chiesto rigore e rapidità per rendere l’Italia sicura” Il primo luglio si è conclusa un’altra tappa del potenziamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: è pronto il Centro di ...Senza una pa informata a contrastare e prevenire gli attacchi cyber, l’Italia non potrà vincere la sfida cyber.