ASUS | presentata la nuova serie ROG Phone 6

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Republic of Gamers rivela laROG6 all’evento di lancio virtuale For those Who DareRepublic of Gamers, o comunemente chiamato ROG, (clicca qui per maggiori informazioni) ha ospitato oggi l’evento di lancio virtuale ROG6: For those Who Dare. Qui ha presentato ladi smartda gioco ROG6. Inoltre, ha presentato i nuovi modelli dellaROG Cetra di cuffie da gioco True Wireless e ROG Deltadi cuffie da gioco. Oltre a una collezione di accessori ROG6. L’evento si è concluso con uno showmatch all-star, in cui 14 famosi influencer provenienti da 8 paesi diversi hanno gareggiato su PUBG MOBILE per ...