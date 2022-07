Asl e Comuni non pagano, si arrende la Coop impegnata nelle proprietà di ‘Sandokan’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Cooperativa “La Forza del Silenzio” e la Cooperativa “LFS Global Care“, associazioni con sede a Casal di Principe (Caserta) in immobili confiscati al padrino dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone, e che assistono decine di ragazzi autistici, annunciano che entro il 20 luglio saranno costrette “a sospendere tutti i trattamenti in corso a causa del reiterato mancato pagamento da parte dell’ASL di Caserta e dei Comuni delle prestazioni già erogate”. In particolare, fanno sapere le due Coop in una nota a firma del legale rappresentante Enzo Abate, “si troveranno senza intervento circa 60 ragazzi autistici, di età compresa tra i 5 e i 32 anni, e senza stipendio circa 60 operatori i quali, nonostante non abbiano ancora percepito la tredicesima mensilità relativa all’anno 2021, con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLaerativa “La Forza del Silenzio” e laerativa “LFS Global Care“, associazioni con sede a Casal di Principe (Caserta) in immobili confiscati al padrino dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone, e che assistono decine di ragazzi autistici, annunciano che entro il 20 luglio saranno costrette “a sospendere tutti i trattamenti in corso a causa del reiterato mancato pagamento da parte dell’ASL di Caserta e deidelle prestazioni già erogate”. In particolare, fanno sapere le duein una nota a firma del legale rappresentante Enzo Abate, “si troveranno senza intervento circa 60 ragazzi autistici, di età compresa tra i 5 e i 32 anni, e senza stipendio circa 60 operatori i quali, nonostante non abbiano ancora percepito la tredicesima mensilità relativa all’anno 2021, con ...

