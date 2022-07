A Wimbledon è nato un nuovo Sinner. Molto più forte del 'precedente' (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - L'impresa non gli è riuscita proprio quando tutta l'Italia, incamerati i primi due set in scioltezza, cominciava a crederci. La sua prima semifinale a Wimbledon gli è sfuggita dalla racchetta, ma Jannik Sinner è stato l'unico, in questa strana edizione 2022 a trascinare Djokovic al quinto set. E non è certo l'unico risultato che il ventenne di San Candido si porta a casa dall'All England Club, insieme agli applausi entusiasti di Kate Middleton e del principe William, che fino ad oggi non si erano visti in tribuna, in piedi alla sua uscita dal campo. Il Sinner che esce a testa altissima da Church Road sembra un campione nuovo, maturato nel suo tennis ma anche esteriormente, con uno sguardo adulto che ha sostituito quello del ragazzino lentigginoso. Questo inedito Wimbledon 2022, dove ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - L'impresa non gli è riuscita proprio quando tutta l'Italia, incamerati i primi due set in scioltezza, cominciava a crederci. La sua prima semifinale agli è sfuggita dalla racchetta, ma Jannikè stato l'unico, in questa strana edizione 2022 a trascinare Djokovic al quinto set. E non è certo l'unico risultato che il ventenne di San Candido si porta a casa dall'All England Club, insieme agli applausi entusiasti di Kate Middleton e del principe William, che fino ad oggi non si erano visti in tribuna, in piedi alla sua uscita dal campo. Ilche esce a testa altissima da Church Road sembra un campione, maturato nel suo tennis ma anche esteriormente, con uno sguardo adulto che ha sostituito quello del ragazzino lentigginoso. Questo inedito2022, dove ...

Pubblicità

FedericoSaltato : E dopo aver tifato per anni uno scozzese ora tifano uno nato in Sud Africa da padre scozzese e madre gallese. Semp… - pietromazzoni2 : @Eurosport_IT Sinner è un perdente nato . Un campione come lui vorrebbe essere non può farsi cancellare ai quarti d… - Radio3tweet : Nato in un Paese segnato dalla segregazione razziale, è riuscito a diventare un campione nello sport più bianco di… - motazumafeeltex : RT @Pantocrax: #DenisePipitone Perché a #mazaradelvallo c'è chi preferisce proteggere i tuoi rapitori? Perché le coscienze sono così assopi… - SANTIDADACRISTO : RT @Pantocrax: #DenisePipitone Perché a #mazaradelvallo c'è chi preferisce proteggere i tuoi rapitori? Perché le coscienze sono così assopi… -