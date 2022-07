WindTre ha chiesto al Garante di poter aumentare i prezzi ai clienti senza offrire il recesso

Pubblicità

Digital_Day : TIM lo starebbe facendo per le tariffe all'ingrosso -

...cheavrebbe avanzato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito alla rimodulazione automatica delle tariffe in base all'attuale tasso di inflazione L'azienda avrebbe...Cosa haall'Agcomvuole recuperare almeno in parte l'inflazione, adeguando annualmente le tariffe di tutti i servizi che eroga. Si ispira al modello Tim che vuole applicare ...WINDTRE ha chiesto ad AGCOM di poter variare i prezzi con l'aumentare dell'inflazione, scopri cosa è emerso nelle ultime ore ...Io, intanto proprio oggi gli ho chiesto di "aggiustarmi" l'importo del canone mensile; sono tre anni che pago 5.99€ per il loro modem, oramai mi è rimasto un solo anno e poi è "mio", quindi non mi int ...